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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.05.17

Туриста из России арестовали в Турции по подозрению в краже

Туриста из России арестовали в Турции по подозрению в краже

На турецком курорте полиция задержала гражданина России. Его подозревают в краже денег из кассы SPA-салона пятизвездочного отеля.

42-летний Михаил С. был арестован в районе курорта Манавгат в провинции Анталья, после заявления от руководства отеля, передает Hurriyet Daily News.

Отмечается, что россиянин отдыхал в пятизвездочной гостинице вместе со своим другом. Полицейские задержали мужчину после того, как были изучены записи с камер видеонаблюдения, доказывающие его причастность к совершению преступления.

Анталья, Зоя Осколкова

Анталья. Другие новости 17.05.17

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