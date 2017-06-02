Жертвами атаки на казино в Маниле стали 36 человек, 54 пострадали (ФОТО)

В столице Филиппин 36 человек погибли, 54 пострадали в результате нападения вооруженного человека на казино. По информации правоохранительных органов Манилы, мужчина действовал в одиночку, по всей видимости, он хотел ограбить казино. Тем временем, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

По данным филиппинской полиции, мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой, напал на казино в отеле Resorts World Manila. Он ворвался в помещение, сделал несколько выстрелов, сгреб в сумку игральные фишки, затем облил горючей жидкостью игровые столы и поджег их.

Возникший пожар и паника среди посетителей привели к многочисленным жертвам. По предварительным данным, погибли 36 человек, еще 54 получили различные ранения и ожоги. Причиной смерти многих людей стал угарный газ, передает ABS-CBN. Ранее сообщалось о 34 погибших.

Отмечается, что сам нападающий погиб. По одной версии, злоумышленник покончил жизнь самоубийством, пишет Reuters. В то же время телеканал GMA со ссылкой на главу полиции Филиппин Рональда Деларосу сообщил, что преступника ликвидировал сотрудник правоохранительных органов. Полицейские уточнили, что нападающий был иностранцем и говорил по-английски.

Филиппинские следователи заявляют, что мужчина был заядлым игроком и хотел ограбить казино. В его сумке полицейские обнаружили фишки на 2,27 млн долларов. Преступник действовал в одиночку.

Ранее ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ – запрещена законами РФ). Кроме того, террористическим актом произошедшее назвал президент США Дональд Трамп, пишет Reuters. Он заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, которая разворачивается в Маниле.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 02.06.17

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