Три взрыва на кладбище в Кабуле унесли жизни 20 человек (ФОТО)

В афганском Кабуле во время похорон погибшего участника протестных выступлений прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, погибло не менее 20 человек, около 87 получили ранения.

Теракт произошел в районе Сарои Шамоли во время траурной церемонии, в последний путь провожали сына заместителя спикера Сената Салима Изадьяра, погибшего ранее в ходе протестной демонстрации, сообщает агентство Tolo News.

Отмечается, что на похоронах также присутствовали официальные лица, среди них был глава исполнительной власти страны Абдулла Абдула, министр иностранных дел Салахуддин Раббани, несколько сенаторов, члены парламента и силовики.

По данным издания, произошло три взрыва, в результате погибли 20 человек, 87 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пока не озвучена официальная версия случившегося. Однако до сих пор ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает The Washington Post. Газета сообщает, что атаки были совершены боевиками-смертниками. Тем временем, запрещенное в России движение «Талибан» заявило о непричастности к взрывам.

Напомним, 31 мая в результате мощного взрыва в дипломатическом квартале Кабула погибли не менее 80 человек, более 350 пострадали, писали западные СМИ со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана. Кроме того, сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла и двери в зданиях в радиусе километра от центра взрыва. Взрыв осуществил террорист-смертник, подорвавший себя в заминированном автомобиле рядом с посольством Германии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство».

Кабул, Зоя Осколкова

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