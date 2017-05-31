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Скандалы и происшествия

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Публикации за 31.05.17

Смертник взорвал себя в центре Кабула: десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)
Фото AFP

Смертник взорвал себя в центре Кабула: десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в центре Кабула рядом с дипломатическим кварталом и президентским дворцом. В результате террористической атаки по меньшей мере 40 человек погибли или были ранены, сообщает AFP со ссылкой на МВД Афганистана. По информации Минздрава, 67 пострадавших, большинство из которых мирные жители, госпитализированы. В то же время афганское информагентство Pajwok информирует о «десятках погибших» и более 100 раненых.

В полиции сообщили, что смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии, передает Reuters. По другим данным, взрыв прогремел у посольства Индии. Здание индийской дипмиссии получило небольшие повреждения, выбиты окна и двери, однако сотрудники посольства не пострадали.

СМИ отмечают, что взрыв был такой силы, что во многих домах, находящихся в радиусе одного километра, выбило окна и двери, также пострадал офис китайского агентства «Синьхуа». На снимках c места теракта, публикуемых в соцсетях, видно огромное облако дыма над городом.

В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили атаки террористов, в результате которых гибли мирные жители. Так, в начале мая смертник осуществил самоподрыв возле посольства США. Предположительно, целью террористов являлась колонна бронетранспортеров коалиции НАТО. В результате взрыва погибли 9 мирных жителей, еще 25 получили ранения.

Кабул, Ольга Панфилова

Кабул. Другие новости 31.05.17

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