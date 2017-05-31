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Публикации за 31.05.17

Число жертв теракта в Кабуле выросло до 80. Ранены более 350 человек
Фото: Getty Images / AFP

Число жертв теракта в Кабуле выросло до 80. Ранены более 350 человек

В результате мощного взрыва в дипломатическом квартале Кабула, прогремевшего сегодня утром, погибли не менее 80 человек, более 350 пострадали, передают западные СМИ со ссылкой на представителя минздрава Афганистана. В то же время, МВД Афганистана сообщает о гибели 64 человек. Ранее собщалось от 50 погибших. Кроме того, сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла и двери в зданиях в радиусе километра от центра взрыва.

Взрыв осуществил террорист-смертник, подорвавший себя в заминированном автомобиле рядом с посольством Германии. Конкретная цель атаки пока неясна, поскольку в дипломатическом районе Кабула также находятся несколько посольств других стран, а также правительственные учреждения, в том числе Президентский дворец.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские граждане не пострадали при теракте в Кабуле. «Мы решительно осуждаем этот террористический акт, рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут суровое наказание», – цитирует Захарову «Интерфакс». Она добавила, что «посольство России, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле».

Кабул, Светлана Петрова

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