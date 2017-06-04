В Германии беженец убил 5-летнего ребенка из России и ранил его мать

В Германии беженец из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России. Мужчина также нанес несколько ножевых ранений матери ребенка, она госпитализирована. Нападающий был застрелен полицейскими.

Инцидент произошел в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария. Сообщение о конфликте в лагере беженцев поступило в полицию около 17.50 мск. Прибывшие на место правоохранители увидели, как 41-летний гражданин Афганистана держал ребенка, угрожая ему ножом. Мужчина успел несколько раз ударить малыша, прежде чем был застрелен полицейскими, передает РИА «Новости».

Афганец также нанес несколько ранений 47-летней матери погибшего мальчика. В настоящее время женщина находится в больнице, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Вместе с ней в медучреждение доставлен второй шестилетний ребенок, который в результате происшествия не пострадал.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Остаются неясными мотивы убийцы, а также, в каких отношениях он состоял с матерью мальчика.

Посольство России в Германии проверяет поступившую информацию. Если появятся дополнительные сведения, дипмиссия прокомментирует событие.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 03.06.17

Украинцам собираются разрешить свободный оборот оружия. / МЧС: из-за урагана в Свердловской области обесточены более 15 городских округов. / Суд отказал в аресте главы управления капстроительства Первоуральска. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»