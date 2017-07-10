Первый вице-премьер и замминистра сельского хозяйства Калмыкии попались на мошенничестве Оба чиновника арестованы

Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов и замминистра сельского хозяйства республики Эрдни Кектышев арестованы по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими полномочиями, велел сотрудникам республиканского Министерства сельского хозяйства «принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Одна часть этих денежных средств впоследствии была похищена, другая – использована не по назначению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По месту его жительства и работы проведены обыски. Обвиняемый заключен под стражу.

Также следователи заявили о возможной причастности к совершению данного преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был арестован. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение.

Элиста, Светлана Петрова

Элиста. Другие новости 10.07.17

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