В Германии арестовали россиянина за связи с террористами

В немецком Бремене задержали 28-летнего гражданина России, которого подозревают в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Генеральная прокуратура Гамбурга инициировала расследование в отношении уроженца Чечни. По версии следствия, мужчина был членом запрещенной в России организации ИГ во время пребывания в Сирии, пишет DW.

Россиянин был задержан в Бремене 13 сентября. Других сведений о подозреваемом в гамбургской прокуратуре не предоставили.

Напомним, в прошлом году спецслужбы Германии вели расследование в отношении группы чеченцев из Бремена, которая, по некоторым данным, принимала участие в военных действиях на стороне террористов. Тогда немецкие власти заявили, что около 700 человек в стране считаются потенциально опасными как исламисты.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 19.09.17

От мэрии и «Гринвича» людей отгоняют на 26 метров. Эвакуирован и «Рубин» (ФОТО). / «Опасен для всех»: в США не представляют, какого человека собрались вооружать. / В Екатеринбурге скончался ветеран, которому ампутировали ногу после отказа в госпитализации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»