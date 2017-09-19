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Скандалы и происшествия

В Германии арестовали россиянина за связи с террористами

В Германии арестовали россиянина за связи с террористами

В немецком Бремене задержали 28-летнего гражданина России, которого подозревают в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Генеральная прокуратура Гамбурга инициировала расследование в отношении уроженца Чечни. По версии следствия, мужчина был членом запрещенной в России организации ИГ во время пребывания в Сирии, пишет DW.

Россиянин был задержан в Бремене 13 сентября. Других сведений о подозреваемом в гамбургской прокуратуре не предоставили.

Напомним, в прошлом году спецслужбы Германии вели расследование в отношении группы чеченцев из Бремена, которая, по некоторым данным, принимала участие в военных действиях на стороне террористов. Тогда немецкие власти заявили, что около 700 человек в стране считаются потенциально опасными как исламисты.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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