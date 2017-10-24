Российский контрактник застрелил в Армении сослуживца и покончил с собой

В Армении российский военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца после чего наложил на себя руки. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, трагедия случилась на полигоне.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий покончил с собой», – говорится в сообщении.

На место ЧП для выяснения обстоятельств случившегося выехала комиссия Южного военного округа. Как напоминает РИА «Новости», ранее стало известно, что офицер Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне. Нападавшего ликвидировало дежурное подразделение. Инцидент произошел около 16:00 в станице Шелковская, огонь в помещении казармы открыл старший лейтенант.

О происшествии незамедлительно известили военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка. Для выяснения обстоятельств случившегося сформирована специальная группа, в состав которой входят представители службы войск и безопасности военной службы, специалисты по работе с личным составом и психологи.

В конце сентября в Амурской области на полигоне под Белогорском солдат-срочник расстрелял из автомата сослуживцев, которые ожидали выхода на огневой рубеж. Тогда погибли офицер и два бойца, еще два человека получили ранения. Стрелявший, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся. Его застрелили спустя сутки при задержании.

Один из случаев стрельбы по сослуживцам с самыми большими жертвами произошел в 2012 году в Дагестане. Тогда военнослужащий застрелил семь человек, еще трое пострадали. В 2015 году в Костромской области военный открыл огонь из автомата в караульном помещении полевого лагеря, погибли офицер и двое солдат, еще два человека получили ранения.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 23.10.17

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