Улюкаев получил 8 лет «строгача» и штраф в 130,4 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Судья Лариса Семенова решила, что вина подсудимого полностью доказана. Суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Кроме того, суд обязал Улюкаева выплатить штраф в однократном размере взятки – 130,4 млн рублей. Экс-министру запрещено занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. После оглашения наказания Улюкаева взяли под стражу и увели из зала судебных заседаний, хотя судья продолжала зачитывать приговор.

Позже осужденный заявил журналистам, что считает приговор несправедливым. Экс-министр отметил, ему остается «продолжать надеяться», передает RNS. Ранее защита бывшего главы МЭР заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор.

Гособвинению удалось доказать в суде виновность Улюкаева в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как писал «Новый День», прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки – 500 млн рублей. Как отмечает РБК, перед объявлением приговора судья заявила, что признаков подстрекательства или «каких-либо провокационных действий» в поведении Сечина и оперативников «не усматривается». На оглашение приговора у Семеновой ушло более двух часов.

Защита заявляла об «искусственном создании сотрудниками ФСБ картины преступления» и о том, что Улюкаев в момент получения сумки с деньгами не вполне понимал происходящее. Однако признаков провокации или ложного доноса в действиях Сечина суд не нашел.

Напомним, 7 декабря Улюкаев выступил в суде с последним словом. «Это удивительное следствие: в нем потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом фактически утрачивает даже этот статус – превращается в мнимого свидетеля, который, затерявшись где-то в просторах между Ханты-Мансийском и Римом, растворился. Так же растворился, как растворился пресловутый синергетический эффект для бюджета от приобретения компанией «Роснефть» акций компании «Башнефть». Растворился, только запах серы в воздухе остался», – сказал обвиняемый, подразумевая неявку Игоря Сечина в суд. Улюкаев также попросил прощения у людей за то, что «слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов».

«Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя», – заявлял подсудимый.

Как сообщал «Новый День», Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. По версии следствия, глава «Роснефти» Игорь Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Экс-министр свою вину не признал и обвинил Сечина в заведомо ложном доносе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

В Екатеринбурге будут судить сайентолога, которая забрала у доверчивых «учеников» 26 миллионов. / Воронежским медикам грозит «уголовка» из-за отравления пациентов лекарствами. / Сибирячке по ошибке удалили здоровый орган. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»