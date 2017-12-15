Виновен! Судья сочла Улюкаева взяточником

В Замоскворецком суде Москвы началось оглашение приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Суд признал вину экс-главы Минэкономразвития. «Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку», – объявила судья Лариса Семенова (цитата по РИА «Новости»). Оглашение приговора продолжается. Мера наказания будет названа позднее. Ранее прокурор потребовал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима, штрафа в 500 млн рублей, а также лишения классного чина и госнаград.

Как сообщал «Новый День», Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. По версии следствия, глава «Роснефти» Игорь Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Экс-министр свою вину не признал и обвинил Сечина в заведомо ложном доносе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.17

В затею духовника Путина на Урале вбухали 400 млн. бюджетных денег. Что из этого вышло (ФОТО). / Мордобой на пороге суда и «одинокий кот» Улюкаев с вещами: в Москве выносят приговор экc-главе МЭР. / Житель Екатеринбурга за организацию борделя в массажном салоне получил штраф в 200 тысяч рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»