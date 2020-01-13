Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев пишет в тюрьме стихи

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий восемь лет в колонии строгого режима за получение взятки, написал два стихотворения.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», первое произведение Улюкаева посвящено празднованию Нового года. Экс-чиновник пишет про мандарины для детей, тюремный винегрет и казенную фуфайку, в которой жарко стоять на плацу, а также о том, что во время праздников подарки достанутся «даже последнему подлецу»

Во втором стихотворении бывший глава Минэкономразвития рассуждает о том, что «человек человеку волк, если забыть про душу».

Ранее стало известно, что в колонии Улюкаев ведет литературный кружок, посвящает время творчеству, а также занимается йогой.

Как сообщал «Новый День», 15 декабря 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в вымогательстве 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». На суде экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым.

12 апреля 2018 года Московский городской суд признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву, но при этом снял запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В декабре прошлого года стало известно, что Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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