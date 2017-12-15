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Пятница, 15 декабря 2017, 16:12 мск

Скандалы и происшествия

Источник: Улюкаев может избежать заключения в колонии Из-за проблем со здоровьем

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев может избежать заключения в тюрьме из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

По словам собеседника агентства, экс-глава МЭР может быть освобожден от наказания в колонии «в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства». При этом источник не уточнил, о каких недугах идет речь.

Отмечается, что постановление правительства РФ №3 разрешает освободить из-под стражи лиц с тяжкими заболеваниями, а постановление №54 – тяжелобольных людей, приговоренных к лишению свободы.

Как сообщал «Новый Регион», Замоскворецкий суд Москвы сегодня приговорил Улюкаева к 8 годам «строгача», признав его виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Суд также назначил для него штраф в 130,4 млн рублей. Улюкаев назвал приговор несправедливым. Его защита заявила, что будет обжаловать судебный вердикт.

Гособвинение довольно вынесенным приговором, несмотря на то, что оно просила для экс-министра 10 лет строгого режима, передает РБК. По словам прокурора Бориса Непорожного, наказание вынесено в рамках санкции статьи и поэтому нет никаких оснований для обжалования приговора в этой части.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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