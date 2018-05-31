Бывшего министра Улюкаева отправили по этапу

Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев этапирован в колонию строгого режима для отбытия наказания.

Экс-главу МЭР отправили по этапу рано утром в четверг, 31 мая, передает агентство «Москва» со ссылкой на источника. Куда именно его этапировали, не уточняется.

Улюкаев содержался в изоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО «Матросская тишина».

Ранее СМИ сообщали, что Улюкаев могут отправить в иркутскую исправительную колонию №3, где в особых условиях безопасности содержатся госслужащие, силовики и судьи. Отмечалось, что в этой VIP-колонии есть зимний сад, компьютерный зал и даже бар «У Иваныча», который позволено посещать именинникам, а также особо отличившимся заключенным.

Стоит отметить, что ФСИН по закону не вправе разглашать название колонии Улюкаева, пока он не прибудет в место заключения. Такие меры предпринимаются «в целях соблюдения безопасности». Когда пройдет половина срока, Улюкаев сможет ходатайствовать об изменении меры пресечения на более мягкую.

Как сообщал «Новый День», 15 декабря прошлого года Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в вымогательстве 2 миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». На суде экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым.

12 апреля Московский городской суд признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву, но при этом снял запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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