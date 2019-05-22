Осужденный экс-министр Улюкаев разводится с женой

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, разводится со своей супругой. Причины расторжения брака не уточняются. О бракоразводном процессе сообщает ТАСС со ссылкой на окружение бывшего главы МЭР.

Источник рассказал, что расторжение брака оказывает сильное влияние на морально-психологическое состояние Улюкаева. Других подробностей он не привел.

Для экс-министра это был второй брак. Вторая супруга Юлия Хряпина родила ему двух детей – сына и дочь.

Примечательно, что еще два месяца назад, 23 марта, жена приезжала к Улюкаеву в колонию строго режима в Тверь, чтобы поздравить с днем рождения, отмечали СМИ.

Как сообщал «Новый День», 15 декабря 2017 года Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в вымогательстве 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». На суде экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым.

12 апреля 2018 года Московский городской суд признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву, но при этом снял запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В декабре прошлого года стало известно, что Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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