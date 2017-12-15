Мордобой на пороге суда и «одинокий кот» Улюкаев с вещами: в Москве выносят приговор экc-главе МЭР

Журналисты подрались на входе в Замоскворецкий суд Москвы, где будет вынесен приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в крупном взяточничестве.

Представители нескольких СМИ не поделили удобное место для съемки, передает «Лента.ру». Один из них нанес удар оператору конкурирующего канала в лицо и сломал ему камеру.

Подсудимый уже прибыл в суд с вещами и сделал несколько заявлений. Улюкаев заявил, что надеется на «справедливый приговор» и готовится «к долгой и счастливой жизни», призвав всех «не зарекаться от сумы и от тюрьмы», сообщает корреспондент bfm.ru с места событий. Он полагает, что никто не застрахован от уголовного преследования.

Бывший глава МЭР также заявил, что будет добиваться «привлечения Сечина (главы «Роснефти». – прим. ред.) к ответственности за заведомо ложный донос». Кроме того, Улюкаев отметил, что не собирается вступать в оппозицию и заниматься политикой: «Буду как кошка, которая сама по себе», передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. По версии следствия, глава «Роснефти» Игорь Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. В ходе судебного процесса, который длится с августа этого года, экс-министр свою вину не признал. В своем последнем слове он попросил прощения у людей и пообещал до конца жизни отстаивать их интересы. В ходе прений обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима, штрафа в 500 млн рублей, а также лишения классного чина и госнаград.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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