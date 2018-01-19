Мэра Махачкалы заподозрили в махинациях с землей на 80 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в действиях, явно выходящих за пределы полномочий главы муниципалитета, с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок на территории столицы республики, площадью около 17,5 тысяч квадратных метров, является собственностью Дагестана, превысил должностные полномочия и незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей.

На основании незаконного постановления регистрирующий орган внес в Единый реестр прав запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этого участка превышает 81 млн рублей.

Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету республики на сумму около 80 млн рублей. По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации. Расследование уголовного дела продолжается.

Махачкала, Иван Гридин

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