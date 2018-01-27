Смертник устроил мощный взрыв в центре Кабула: погибли 40 человек, более 100 ранены

Число жертв мощного взрыва в афганском Кабуле достигло 40 человек, еще 140 человек пострадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Взрыв прогремел в субботу утром в центре города в правительственном квартале, рядом со зданиями национальной полиции и индийского посольства.

Террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, в которой находилась взрывчатка. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения расположенным поблизости зданиям.

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Ответственность за террористическую атаку взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».

Отметим, что посольство России находится далеко от места взрыва, дипломаты не получали информацию о пострадавших россиянах.

Кабул, служба информации РИА «Новый День»

Кабул. Другие новости 27.01.18

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