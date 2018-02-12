В Томской области разбился вертолет Ми-8: есть погибшие и раненые

Вертолет Ми-8 загорелся после совершения жесткой посадки в Томской области. На его борту находились 6 человек. По предварительным данным регионального управления МЧС, в результате авиапроисшествия погибли два человека, еще 4 пострадали. Как уточняет телеграм-канал Mash сообщает, жертвами крушения Ми-8 стали два пилота.

По информации МЧС, в 15:55 спасателям поступила информация о том, что в 42 км юго-восточнее села Александровское Александровского района совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. На поиски вылетели два вертолета Ми-8. Спустя полтора часа один из них обнаружил фюзеляж воздушного судна со следами пожара и рядом с ним живых людей. В ведомстве уточнили, что вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Пострадавшие транспортируются в больницу города Стрежевой, добавили в МЧС.

На борту находились три члена экипажа, медик, сотрудник полиции и женщина, нуждающаяся в госпитализации, уточняет ТАСС со ссылкой на информированный источник. По данным Mash, речь идет о 45-летней женщине, которая накануне в состоянии аффекта подожгла свой дом. Жилище сгорело, но сама хозяйка-поджигательница не пострадала. У этой женщины имелись признаки психического расстройства и поэтому ее перевозили в сопровождении полицейского.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным ведомства, радиосвязь с вертолетом была потеряна в 14:46, после чего сработал аварийный маяк воздушного судна. Вертолет был обнаружен с воздуха примерно в 80 км от села Александровское. Следователи подтвердили, что в результате жесткой посадки погибли два члена экипажа, еще один член экипажа и трое пассажиров выжили. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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