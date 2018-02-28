Сибиряк избил пассажиров и стюардессу S7 и попытался задушить ребенка

На борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск, 47-летний сибиряк устроил дебош. По прилету в аэропорт «Толмачево» сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Толмачево» поступило сообщение от представителя авиакомпании-перевозчика о том, что к борту воздушного судна сообщением Санкт-Петербург – Новосибирск требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время полета житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Толмачёво». В настоящее время проводится проверка. Мужчине грозит ответственность по статье «хулиганство» (п.«в» ч.1 ст.213 УК РФ), санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Как передают «Вести», утихомирить мужчину удалось не сразу. Изначально бортпроводнице удалось уговорить разбуянившегося пассажира пересесть в хвост и не шуметь. Однако через непродолжительное время он покинул свое место и направился к кабине пилотов. По пути дебошир ударил двух пассажиров и пристал к девушке. После этого он подошел к дремавшему молодому человеку, ударил его локтем и стал душить спавшую на руках отца девочку. Злоумышленника оттащил стюард, ему помогли пассажиры. Дебошира скрутили при помощи ремней.

По прилету полицейские поместили буяна в камеру для административно задержанных, где тот продолжил ругаться матом и шуметь. Стражи порядка пристегнули его к скамье наручниками, а через несколько часов передали психиатрам, которые обследуют задержанного на наличие душевного заболевания.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 28.02.18

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