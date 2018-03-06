Россиян в Стамбуле задержали за лекарства от несварения

Россиян, задержанных в Турции по подозрению в провозе запрещенных веществ, отпустили. Все обвинения с них сняты. По словам самих туристов, подозрения у полиции вызвали обычные таблетки, перевозимые в ручной клади.

«Сегодня утром после получения результатов всех необходимых экспертиз все обвинения с российских граждан были сняты. Они были отпущены на свободу и планируют сегодня продолжить свое путешествие по запланированному маршруту», – сказал пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев РИА «Новости».

Одна из четверых задержанных Наталья Крылова сообщила НСН, что подозрения вызвали обычные препараты: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитрамон» от головной боли и обезболивающее «Найз».

Как ранее сообщал «Новый День», граждан России, находившихся транзитом в Турции и ожидавших перелета в Таиланд, остановили люди в штатском в одном из торговых центров Стамбула. По словам одной из задержанных, турки потребовали отдать паспорта и телефоны «для идентификации личности». При этом правоохранители не объяснили, с чем связана проверка. Россияне несколько часов находились под стражей и пропустили свой вылет в Бангкок.

Стамбул, Служба информации РИА «Новый День»

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