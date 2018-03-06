В Турции задержали российских туристов

В Стамбуле задержали четырех граждан России, которые летели транзитом в Таиланд. В Генеральном консульстве РФ в Турции сообщили, что россиян подозревают в провозе запрещенных средств. В настоящее время двоих задержанных отпустили, еще двое остаются в полицейском участке.

Граждан России остановили люди в штатском в одном из торговых центров Стамбула. По словам одной из задержанных, турки потребовали отдать паспорта и телефоны «для идентификации личности», передает НСН. При этом правоохранители не объяснили, с чем связана проверка.

В результате в участке оказались семейная пара из Ростова-на-Дону – Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко, а также двое мужчин из Волгодонска – Дмитрий Щекин и Денис Ротарь. Россияне несколько часов находились под арестом и пропустили свой вылет в Бангкок.

Туристы связались с российским консульством в Стамбуле по телефону экстренной связи. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь дипломатического ведомства Сергей Лосев, турецкие полицейские подозревают российских туристов в провозе запрещенных средств, что это за вещества дипломат не уточнил.

По словам Лосева двоих граждан уже отпустили, еще двое остаются в полицейском участке. Сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с задержанными, а также пытаются оперативно решить вопрос с правоохранительными органами Турции.

Стамбул, Служба информации РИА «Новый День»

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