Арктическим регионам России всерьез угрожает сибирская язва

Глобальное потепление приводит к активному таянию вечной мерзлоты на арктическом побережье России, что влечет угрозу распространения сибирской язвы из-за вскрытия старых скотомогильников, как это было на территории Ямала летом 2016 года. Соответствующее предупреждение распространил Центр «Антистихия» МЧС РФ.

На территории России расположено более чем 100 тыс. скотомогильников с павшими от сибирской язвы животными. Около 400 из них расположены в Арктике. Опасность представляют споры возбудителя этого смертельно опасного заболевания животных и людей, которые способны сохраняться в почве более 50 лет, образовывая стойкие очаги в грунте. Это грозит возникновением эпизоотий и эпидемий.

Стоит отметить, что данный возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма, что было продемонстрировано в США в 2001 году. «Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа. По данным Центра «Антистихия», в июне 2016 года на Ямале дневная температура достигала 29-34 градусов тепла.

Стоит отметить, что власти Ямала намерены не допустить вспышку опасного заболевания в текущем году. Кампания по вакцинации северных оленей от сибирской язвы и бруцеллеза, а собак – от бешенства, стартовала на территории региона на прошлой неделе. Как отметили в пресс-службе администрации ЯНАО, первые четыре бригады ветеринаров отправились из Нового Уренгоя и Тазовского навстречу друг другу. Первые прививки животным поставят в районе Ямбурга. В марте специалисты планируют привить около 50 тысяч голов животных от самых различных заболеваний.

Рост температур в целом повышает риск развития инфекционных заболеваний, так как возбудители многих инфекций активизируются именно в теплую погоду. Кроме того, потепление климата приводит к расширению ареала распространения иксодовых клещей. В результате все на больших территориях люди заболевают боррелиозом и клещевым энцефалитом, который распространяют эти членистоногие», – отмечается в документе.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 12.03.18

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