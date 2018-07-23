Два жителя Тувы попали в больницу с подозрением на сибирскую язву

В Республике Туве двое мужчин госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. Симптомы опасного заболевания проявились после забоя скота. В одном из районов республики введен карантин.

Возможный очаг заражения расположен в местечке «Кудук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна, сообщает пресс-служба правительства Тувы. Двое мужчин с чабанской стоянки обратились к медикам с жалобами на язвочки на коже. Пострадавших госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Состояние больных оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.

«Для локализации возможного заболевания проводится межведомственная работа ветеринарной и эпидемиологической служб, управления Роспотребнадзора на очаге возникновения заболевания», – говорится в сообщении.

В Барун-Хемчикском районе введен карантин. Границы угрожаемой зоны установлены в радиусе 5 км от эпизоотического очага, утвержден перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

Тем временем, республиканский Минздрав начал ревакцинацию в районе.

Кызыл, Служба информации РИА «Новый День»

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