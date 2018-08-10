У границ России вспышка сибирской язвы. Заразились 14 человек

Вблизи российско-китайской границы в северо-восточной провинции Хэйлунцзян зафиксирована вспышка сибирской язвы. По данным ТАСС, медики сообщают о подтвержденном диагнозе у 14 человек. Они заразились кожной формой сибирской язвы.

В комитете по делам здравоохранения и ограничению рождаемости провинции Хэйлунцзян, один человек был выписан, состояние остальных оценивается как стабильное.

Как писал «Новый День», в середине июля стало известно о двух случаях заражения сибирской язвой в Тыве. Симптомы опасного заболевания у мужчин проявились после забоя скота. Был введен карантин.

Возможный очаг заражения расположен в местечке «Кудук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна. Двое мужчин с чабанской стоянки обратились к медикам с жалобами на язвы на коже. Пострадавших госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 10.08.18

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