В Калужской области поймали сторонников ИГ с Ямала

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщили в пресс-центре ведомства.

Задержание злоумышленников было произведено на территории Калужской области 14 марта. Силовики задержали четырех участников так называемой «спящей ячейки» исламистов. Все они являются жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее возглавляет эмиссар МТО, который прошел боевую подготовку на территории Сирии в составе «Исламского государства» (запрещена в РФ) и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности. Был ли эмиссар в числе задержанных, не уточняется.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 14.03.18

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