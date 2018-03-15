«Это нервы, Лондону есть что скрывать»: МИД РФ ответил британскому министру обороны после совета «заткнуться»

МИД России отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, посоветовавшего Москве в связи с «делом Скрипаля» «отойти в сторону и заткнуться».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Лондону есть что скрывать, поэтому британские власти нервничают.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?... Партнеры нервничают», – написала Захарова в своем Facebook.

Ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что Лондон принял ответные меры на «возмутительные и недопустимые действия в Солсбери», и теперь Москва «должна уйти и заткнуться». «Если они (российская сторона – прим. ред.) примут ответные меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер», – добавил он. Так Уильямсон прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о предстоящей высылке британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Министр обороны Британии также обвинил Россию в несоблюдении «международных правил поведения» и попытке подорвать «порядок по всему миру».

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почти сразу заявила, что к преступлению причастна Москва, при этом никаких доказательств предоставлено не было. МИД России эти обвинения отверг.

Накануне британские власти приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата, чтобы «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Кроме того, Лондон приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне, и подчеркнула, что Британия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона.

МИД России назвал заявление Мэй «грубой провокацией» и пообещал скорый ответ Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.18

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