На Ставрополье пытались закопать потерпевший крушение вертолет

В Ставропольском крае при выполнении сельскохозяйственных работ рухнул вертолет Ми-2. Пилот госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи, прибывшие на место аварии, обнаружили, что неизвестные пытались скрыть происшествие и присыпали обломки землей.

По данным Южной транспортной прокуратуры, авиакатастрофа произошла 16 мая неподалеку от поселка Мирный Курского района. «Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, проверку проводит управление на транспорте Следственного комитета России. «На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара», – сообщает пресс-служба СКР.

Уточняется, что 62-летний пилот был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Причины аварии выясняются. Следователи опрашивают очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 18.05.18

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