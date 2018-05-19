Авиакатастрофа на Кубе: разбился пассажирский лайнер, более 100 человек погибли

На Кубе произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли более 100 человек. Среди пассажиров разбившегося самолета Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана – Ольгин, было несколько иностранцев, остальные – кубинцы. По данным местных СМИ, есть выжившие.

Крушение произошло вскоре после взлета. Лайнер рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас на территории сельскохозяйственных посадок. По данным мексиканской компании Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет, на борту находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе. Трех оставшихся в живых женщин доставили в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии. Однако, как сообщается, одни мужчина скончался по дороге в больницу. Позднее телеканал Cuba TV сообщил о смерти одной из женщин, однако затем опроверг эту информацию. У пострадавших диагностированы множественные переломы, гематомы и ожоги.

Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения, и выразил соболезнования родным погибших.

Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.

Гавана, служба информации РИА «Новый День»

Гавана. Другие новости 18.05.18

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