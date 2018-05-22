Зверское убийство многодетной матери стало причиной бунта в кубанском селе

Жители поселка Псебай на Кубани вышли на митинг после того, как стало известно об убийстве местной жительницы. Сельчане опасаются, что виновные уйдут от ответственности, так как их семьи «покрывают» местные полицейские. Глава поселения предпочел уйти в отставку, а расследование резонансного дела взял под контроль центральный аппарат СК России.

По версии следствия, Наталья Дмитриева была убита 13 мая. В преступлении обвиняют16-летнего подростка. Женщина посетила кафе, где также отдыхали несколько молодых людей. Когда Дмитриева пошла домой, парни ее догнали, изнасиловали и задушили, а тело спрятали в кустах. «Более детально установить картину и последовательность произошедшего будет возможно после проведения соответствующих экспертиз», – сообщает пресс-служба СКР.

В СМИ появились жуткие подробности произошедшего. Как пишет «Блокнот-Краснодар», местные жители даже слышали, как женщина звала на помощь, но побоялись выходить темной ночью на улицу. Когда на место убийства прибыли полицейские, то сначала они нашли окровавленные вещи погибшей, а потом голое обезображенное тело.

Преступники так изуродовали женщину, что сначала ее оформили как неопознанную. Фельдшер скорой помощи, осматривавшая труп, рассказала, что у жертвы были обнаружены многочисленные гематомы, порван рот, отрезана мочка уха, внутренние органы вырваны, череп сломан в нескольких местах.

Убийцы даже не потрудились замести следы, а один из них – 16-летний школьник спал неподалеку от места, где нашли тело. Одежда подростка была в крови. Позже он признался в содеянном, и сказал, что задушил женщину, однако не смог вспомнить подробностей ужасающего преступления.

Хоронили Наталью всем селом, гроб был открытым, чтобы не осталось сомнений в том, что умерла женщина страшной смертью. Без матери остались пятеро детей.

По деревне пошел слух, что убийцы могут избежать наказания. Родители подозреваемого школьника якобы заявили о проблемах у мальчика с психическим здоровьем. 18 мая местные жители вышли на митинг и потребовали тщательного расследования. Они рассказали, что подросток является членом банды, которая давно запугивает сельчан. Ранее эти парни изнасиловали 15-летнюю девочку, избили до полусмерти велосипедиста, на 9 мая покалечили ветерана.

21 мая глава местной администрации Павел Жарков, руководивший поселком Псебай с 2009 года, подал в отставку. Исполняющим обязанности главы селения стал Алексей Букин, ранее занимавший должность заместителя Жаркова.

Резонансное преступление взяли на контроль в центральном аппарате СКР. Уголовное дело возбуждено по п. «д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью). Кроме того, установлен и задержан еще один соучастник убийства. В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 22.05.18

«Это любовный треугольник», – полиция разобралась в инциденте с другом блогера Zergulio. / В Мегионе возбуждено второе уголовное дело в отношении родителей-садистов. / Лидер «Дондиков» останется под домашним арестом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»