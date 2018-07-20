ФСБ нагрянула с обысками к «дочкам» «Роскосмоса» по делу о госизмене: гиперзвуковые секреты утекли на Запад

В кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который расположен в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве проходят обыски. Как пишет «Коммерсантъ», их проводят следственные группы ФСБ.

Издание пишет, что следственные действия проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «государственная измена» (ст.275 УК РФ). В круг подозреваемых в сотрудничестве с западными спецслужбами попало около 10 человек. Силовики считают, что иностранная разведка заполучила доступ к разработкам российской науки и промышленности по теме гиперзвуковых технологий под грифом «Совершенно секретно».

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил факт обысков, добавив, что гендиректор госкорпорации «Дмитрий Рогозин дал указание службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам». Оперативники проверят должностных лиц на причастность к намеренной передаче совершенно секретных сведений за рубеж. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», – рассказал изданию один из силовиков, отметив, что последствия будут «беспрецедентными» и «полетят многие головы».

По словам источников издания, за несколько дней до обысков Пайсон был уведомлен о скором увольнении: это объяснялось тем, что в новой организационно-штатной структуре госкорпорации, формируемой Дмитрием Рогозиным, место для исследовательско-аналитического центра ОРКК не предусмотрено.

Москва, Иван Гридин

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