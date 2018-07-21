Глава «дочки» «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал в отставку. Это произошло после того, как в его офисе прошли обыски по делу о государственной измене.

По словам главы пресс-службы корпорации Владимира Устименко, Пайсон покинет пост с начала августа. Заявление об увольнении собственному желанию он написал вечером в пятницу, 20 июля, пишет «Коммерсант». Устименко уточнил, что не обладает информацией о дальнейшей судьбе центра и его возможном расформировании.

Кроме того, глава пресс-службы заявил, что в «Роскосмос» не поступали уведомления о допросах руководителей корпорации или подведомственных ей институтов и предприятий.

«Все находится в ведении следственного управления, и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку»,– сказал Устименко.

Накануне стало известно, что в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который расположен в Королеве, а также в офисе Пайсона в Москве проводят обыски следственные группы ФСБ. Следственные действия проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «государственная измена» (ст.275 УК РФ). В круг подозреваемых в сотрудничестве с западными спецслужбами попало около 10 человек. Силовики считают, что иностранная разведка заполучила доступ к разработкам российской науки и промышленности по теме гиперзвуковых технологий под грифом «Совершенно секретно».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.07.18

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