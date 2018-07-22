По делу о госизмене в Москве арестовали 74-летнего ученого

74-летний Виктор Кудрявцев находится в московском СИЗО по обвинению в госизмене. Вероятно, речь идет о деле, в рамках которого ранее прошли обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш). Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине СИЗО «Лефортово», однако полноценно утверждать, что он имеет какое-либо отношение к «Роскосмосу», на данный момент нельзя»,– рассказала РИА «Новости» председатель комиссии Ева Меркачева.

Первым о Кудрявцеве заявил член ОНК Москвы Евгений Еникеев. По его словам, человеку, который «гуглится как кандидат технических наук», предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ – государственная измена. «Не исключено, что это именно его сегодня вывели из здания ЦНИИМаша», – написал активист в своем блоге.

20 июля стало известно, что в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве прошли обыски. Следственные действия проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «государственная измена» (ст.275 УК РФ). В круг подозреваемых в сотрудничестве с западными спецслужбами попало около 10 человек. Силовики считают, что иностранная разведка заполучила доступ к разработкам российской науки и промышленности по теме гиперзвуковых технологий под грифом «Совершенно секретно». Позже в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что Пайсон уволился по собственному желанию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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