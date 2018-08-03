Екатеринбургскую епархию заподозрили в помощи при обналичивании госсредств

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех»). 69-летнего Николая Масляева подозревают в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, растрата имела место в ходе строительства оружейных заводов в Венесуэле, пишет РБК со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что в 2015 году Масляев был задержан по подозрению в растрате 7,5 млн рублей, а в 2017 году осужден. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Но не успел Масляев отсидеть срок, как стал фигурантом нового дела. По оценке нынешнего руководства КБАЛ, ущерб по этому делу может превысить 150 млн рублей. Нецелевое расходование средств, полученных по контракту с Венесуэлой, обнаружилось по итогам ревизии. В связи с этим руководство предприятия обратилось в правоохранительные органы.

Переговоры о постройке и запуске патронного завода в Венесуэле шли с 2001 года. Данный проект обещал стать первым успешным зарубежным контрактом КБАЛ. Он был подписан в 2006 году. Россия обязалась построить под ключ два завода – по производству автоматов АК-103 (до 25 тыс. штук в год) и патронов калибра 7,62 мм к ним. Изначально запустить производство планировалось к 2009 году, но сейчас сроки перенесены уже на 2019-й.

Контракты по строительству заводов на общую сумму $474 млн подписали Акционерная компания военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспорт». По данным следствия, «Рособоронэкспорт» должен был получить около 1-2% комиссии за сопровождение сделки. Остальные деньги по договорам распределялись между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» (строительная компания Сергея Попельнюхова, в 2003-2005 годах сенатора от Белгородской области), которая претендовала на 50% от всей суммы, а также ОАО «Концерн «Ижмаш» (теперь «Калашников») и КБАЛ.

Первый авансовый платеж от властей Венесуэлы поступил в апреле 2007 года. Далее раз в полгода средства равными долями исправно поступали в «Рособоронэкспорт». В отчетности КБАЛ отражено, что в 2009 году аванс, полученный АО от CAVIM, превышал 1,7 млрд рублей, а в 2015-м, когда Масляев покинул КБАЛ, – 2,9 млрд рублей.

Строительство заводово вошло в активную стадию только в конце 2009 года. К концу 2012 года, когда 98% обещанных венесуэльцами денег были выплачены, строительство объекта почти встало. «Рособоронэкспорт» инициировал проверку. Ревизия установила, что «СУ-848» выполнила только 50% строительно-монтажных работ, а по актам принято только 9%. Также выяснилось, что при строительстве были допущены «брак и несоответствие проектных решений».

По словам руководителя группы «Рособоронэкспорта» по сопровождению строительства в Венесуэле Игоря Роды, на строящихся объектах были обнаружены дефекты антикоррозийного покрытия каркаса металлических конструкций, проявления коррозии, вмятины и царапины на стеновых и кровельных панелях. Оказались затоплены колодцы, инженерные сети и подвальные помещения. Он также рассказал, что бетонные полы одного из корпусов имеют сквозные трещины, началась осадка пола, а в другом корпусе произошло вымывание грунта из-под здания.

Кроме того, указал Рода, стены были уложены некачественно, имеют наклон и кривизну, а конструкции металлического каркаса деформированы, из-за ошибок в расчетах. Из-за того, что объекты не были завершены, доставленное в Венесуэлу оборудование хранилось в ненадлежащем виде и подверглось коррозии. «Рособоронэкспорт» оценил сметную стоимость невыполненных строительных работ на обоих заводах в совокупности в 6,7 млрд рублей.

Подрядчика сменили. В декабре 2016 года курировавший тогда ОПК вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что «все проблемные вопросы, которые были два-три года назад, решены», и анонсировал запуск завода по производству автоматов в 2019 году. На такие же сроки рассчитывают и в Венесуэле, о чем заявил министр обороны республики Владимир Подрино.

ФСБ России также заинтересовалось обстоятельствами строительства заводов в Венесуэле. По материалам проверки в 2015 году следственный департамент МВД возбудил дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» виновным в выводе через фирмы-однодневки более 1 млрд рублей из средств, выделенных на строительство в Венесуэле.

По словам бывшего финансового директора «СУ-848» Ирины Помещиковой, которая заключила договор со следствием, в одной из схем вывода денег участвовала Екатеринбургская епархия Русской православной церкви. С ней был заключен, а затем расторгнут договор подряда. Затем на основании писем из епархии «СУ-848» в качестве возврата перечислило средства на счета более 50 фирм, которые никакого отношения к строительству не имели, но были контрагентами Екатеринбургской епархии, пишет издание.

В 2017 году суд приговорил Попельнюхова к семи годам лишения свободы. Он свою вину не признал. В 2015 году из дела Попельнюхова были выделены материалы в отношении руководства КБАЛ. Суды как первой, так и апелляционной инстанций признали Масляева виновным. Теперь в отношении него ведется новое расследование.

«Ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700-800 млн рублей. Есть вопросы по оборудованию, потому что непонятно, выжило оно или нет: много лет стоит запакованным на складе, и есть подозрения, что оно уже неработоспособное», – отметил близкий к руководству КБАЛ источник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.08.18

Девушки в неглиже и нарядные бараки – заключительная порция невероятных заявлений от кандидатов в мэры Екатеринбурга (ФОТО). / Екатеринбуржец дважды ограбил один и тот же магазин. / На Урале задержали беглого зэка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»