Лайнер с туристами из России аварийно сел в Турции

Boeing-737 российской авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Туниса в Ростов-на-Дону совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии. Командир воздушного судна запросил разрешение на незапланированную посадку в связи с «критическими проблемами в одном из двигателей», возникшими во время полета, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник в воздушной гавани Анталии.

По предварительным данным, на борту лайнера находились 150 граждан России. Они возвращались домой после отдыха на курортах Туниса. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Для отправки пассажиров в Россию будет задействован резервный борт. Неисправная машина от полета отстранена. Ее обследуют техники.

Анталья, Иван Гридин

Анталья. Другие новости 16.08.18

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