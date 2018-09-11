Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: «Сделаю из вас отбивную, не расстраивайте меня!» (ВИДЕО)

Глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на публикацию Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в ведомстве при закупках продовольствия вызовом на поединок основателя фонда, оппозиционного политика Алексея Навального. Генерал обвинил оппозиционера в клевете и пригрозил сделать из него «хорошую сочную отбивную».

Видеообращение Золотова к Навальному опубликовано на сайте Росгвардии.

Глава ведомства заявил, что создатель ФБК допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические измышления», которые «в офицерской среде не принято просто так прощать». В связи с этим Золотов вызывает Навального на поединок.

«Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций – я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, татами – куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», – сказал глава Росгвардии.

В то же время Золотов признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве действительно существуют, но заверил, что «мы боремся с этим, выявляем этих людей, и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд». «Вот так у нас обстоят дела», – указал он.

Кроме того, Золотов прокомментировал свою декларацию, заметив, что «ничего нового там абсолютно нет, и она действительно была заполнена… далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию», о чем, по его словам, Навальный знает. Глава ведомства при этом про себя сказал: «Я действительно небедный человек», поскольку ранее «занимался бизнесом». Навального же Золотов назвал «изделием из американской пробирки», «клоном» и «марионеткой». «Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны», – убежден Золотов.

«Вот вы все такие. Посмотреть на вас, так вы мотаетесь все по Прибалтике... Там где-то встречаетесь, тайный «Союз меча и орала», обсуждаете между собой деление нашего государства на части. И думаете, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, в которой сейчас существует», – добавил он, заметив, что «вы все гнилые внутри, трухлявые».

В завершении обращения Золотов попросил Навального «не расстраивать» его, если тот решит «съехать с этой сатисфакции». Тогда «к лейблу подлеца и труса – коим я вас и так считаю – прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать», пообещал он оппозиционеру. «Так что не будите лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго», – заявил Золотов.

Напомним, 23 августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках продуктов питания для Росгвардии. По его утверждению, продовольствие для нужд ведомства закупалось по завышенным ценам после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком Росгвардии стал мясокомбинат «Дружба народов''. В Росгвардии назвали расследование ФБК «провокационным» и «сфальсифицированным», заверив, что поставка продуктов в войска и оказание услуг в сфере питания проводится в соответствии с действующим законодательством.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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