«Я его приглашал не на дебаты»: Золотов ответил Навальному

Глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на видеообращение оппозиционного политика Алексея Навального, в котором тот пригласил Золотова на теледебаты.

Напомним, 11 сентября Золотов «вызвал на поединок» Навального и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную» после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Накануне Навальный принял вызов и предложил провести дуэль в виде дебатов на любом федеральном канале или в эфире своего канала на YouTube. В ответ официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что на фоне траура после событий в Керчи заявление Навального – «просто «танцы на костях».

Глава Росгвардии сегодня сообщил журналистам, что позднее решит, как ответить оппозиционеру. «Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», – цитирует Золотова «Интерфакс». В какой форме последует ответ, он не уточнил: «Потом решим».

Глава Росгвардии при этом указал, что его первоначальный вызов Навальному подразумевал «спортивное соревнование». «Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером … После решения суда мы посмотрим, прав он или нет», – сказал он, добавив, что «после этого как раз к этому вопросу вернемся».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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