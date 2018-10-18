Росгвардия о заявлении Навального: Это «просто танцы на костях»

Руководство Росгвардии пока не видело обращение скандального политика Алексея Навального к главе ведомства Виктору Золотову, Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Руководство Росгвардии не знакомилось и не собирается знакомиться с обращением этого господина. Сейчас нас волнуют совершенно другие проблемы, прежде всего связанные с обеспечением безопасности в учебных заведениях Керчи», – сказал Грибакин (цитата по «Интерфаксу») и отметил, что на фоне траура после событий в Керчи заявление Навального – «просто «танцы на костях».

Ранее Золотов «вызвал на поединок» Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Сегодня Навальный принял вызов и предложил провести дуэль в виде дебатов на любом федеральном канале или в эфире своего канала на YouTube.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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