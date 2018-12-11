Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд 1 млн рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов обратился в суд с исковым заявлением к оппозиционеру Алексею Навальному, который опубликовал сведения о недвижимости руководства ведомства. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному поступил в Люблинский суд Москвы, сообщил адвокат Шота Горгадзе. Золотов просит 1 млн рублей.

По словам Горгадзе, глава Росгвардии считает порочащими его и несоответствующими действительности сведения о недвижимости руководства Росгвардии. «Речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы», – приводит РБК слова юриста.

Золотов рассчитывает, что Навальный придет в суд для дачи показаний и объяснит, на чем основаны его утверждения. Адвокат заверил, что в случае победы в суде, полученные от Навального деньги поступят в один из детских домов.

Самого Навального очень насмешила эта ситуация, так как «вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия «коррупционноёмким». А сегодня глава Росгвардии Золотов подаёт на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я всё это и в суде скажу», – написал он в своем Twitter.

Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о закупках продуктов для нужд Росгвардии по завышенным ценам. Организация утверждала, что в конце 2017 года мясокомбинат получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству «без каких-либо конкурсов и конкуренции» по адекватным рыночным ценам. Через несколько месяцев после этого компания подняла цены в два-три раза. Также в фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Вчера, 10 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению Федеральной службы безопасности (ФСБ) возбудила дело в отношении поставщика продовольствия для нужд Росгвардии. Собственную проверку информации о возможной поставке продовольствия по завышенным ценам начала и Главная военная прокуратура. Антимонопольщики отказались сообщать подробности, сославшись на гриф «Для служебного пользования», под которым материалы поступили в ведомство. По данным РБК, в тексте обращения ФСБ говорится, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Знакомый с материалами проверки ФАС источник рассказал, что общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд рублей. Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 млрд рублей. В связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года единым поставщиком продовольствия для Росгвардии является предприятие «Дружба народов».

Политика. Другие новости 11.12.18

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