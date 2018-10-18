Навальный выбрал место и оружие в ответе Золотову на предложение выйти на дуэль

Оппозиционер Алексей Навальный ответил главе Росгвардии Виктору Золотву на его призыв выйти с ним на дуэль. Он выступил со встречным предложением – провести дуэль в виде дебатов на федеральном телеканале.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала», – сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала, добавив, что в случае отказа федеральных каналов оппозиционер готов провести дебаты в эфире YouTube.

Как писал «Новый День», ранее Виктор Золотов «вызвал на поединок» Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. «В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами – куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», – заявил Золотов в видеообращении, опубликованном на сайте Росгвардии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.18

«По совести и справедливости»: депутаты Госдумы разрешили себе не отказываться от надбавки к пенсии. / После бойни в Керчи на Ямале проверят все школы и поговорят с учащимися. / Власти Югры раздадут деньги пенсионерам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»