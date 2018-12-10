Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в миллиардных нарушениях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению Федеральной службы безопасности (ФСБ) возбудила дело в отношении поставщика продовольствия для нужд Росгвардии, сообщает РБК со ссылкой на источники в службе и правоохранительных органах. Издание также сообщает, что собственную проверку информации о возможной поставке продовольствия по завышенным ценам начала и Главная военная прокуратура.

Антимонопольщики отказались сообщать подробности, сославшись на гриф «Для служебного пользования», под которым материалы поступили в ведомство. По данным издания, в тексте обращения ФСБ говорится, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Знакомый с материалами проверки ФАС источник рассказал, что общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд рублей. Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 млрд рублей. В связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года единым поставщиком продовольствия для Росгвардии является предприятие «Дружба народов».

Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о закупках продуктов для нужд Росгвардии по завышенным ценам. Организация утверждала, что в конце 2017 года мясокомбинат получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству «без каких-либо конкурсов и конкуренции» по адекватным рыночным ценам. Через несколько месяцев после этого компания подняла цены в два-три раза. Также в фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.18

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