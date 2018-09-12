В Госдуму внесен проект дуэльного кодекса

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты проект дуэльного Кодекса Российской Федерации, следует из базы данных ГД. Документ содержит 56 страниц, на последней из которых изложена пояснительная записка.

Из нее следует, что в соответствии с законодательством Российской Федерации клевета является преступлением (ст.129 УК РФ), а оскорбление – административным правонарушением (ст.5.61 КоАП РФ), вина и ответственность за которые устанавливается судом. «Тем не менее, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что для упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается проект дуэльного кодекса, основные положения которого строятся на нескольких базовых принципах. Так, например, согласно кодексу, дуэль может и должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

По мнению наблюдателей, предложенный законопроект обречен на провал, он не будет принят.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.09.18

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