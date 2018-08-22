российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 августа 2018, 13:49 мск

Новости Общество

Обиженный поэт вызвал Жириновского на дуэль

Зампреда Госдумы, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского вызвали на дуэль. Вызов сделал поэт из Смоленской области Вячеслав Иванов, которого задело высказывание политика, в отношении его творчества. В ходе общественно-политических слушаний в Госдуме по вопросу пенсионной реформы Жириновский пожелал автору стихотворения про пенсии «закончить, как Пушкин».

21 августа на слушаниях в Госдуме лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прочитал стихотворение однопартийца Вячеслава Иванова:

«Послушай, если сам не шаришь,

Какие люди нам нужны:

Умри до пенсии, товарищ!

Спаси бюджет своей страны!

Паши, как вол, пока не сдохнешь,

Плати налоги и кредит.

Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?

Стонать Россия не велит!

Согнись под грузом неотложных

И для державы важных дел.

Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,

Чтоб стать обузой не успел?

Умри, товарищ, не скучая,

На стройке или в борозде!

Запомни: отдых развращает!

А смерть достойная – в труде!»

После прочтения стихотворения Жириновский назвал его «вредным» и пожелал автору «закончить, как Пушкин». Поэт написал открытое письмо, передает «Дождь». В частности, в письме указано, что лидер ЛДПР «давно никого уже не удивляет своим поведением», а пожелать кому-то смерти для него – «раз плюнуть». «Не буду тянуть. Владимир Вольфович, я вызываю вас на дуэль! Готовы ли вы держать ответ за сказанное или будете прятаться за плечи своих функционеров? Учитывая ваш статус, а также законодательный запрет на оружие, я, действуя в рамках права и общественной морали, вызываю вас на дуэль словесную! Выбирайте время и место», – написал Иванов.

Поэт также указал, что стихотворение сатирическое и посвящено «вреду повышения пенсионного возраста».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.08.18

«Это не обследование, это обыски!» – Подробности серовского скандала на похоронном рынке (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге появилась еще одна платная парковка. / Песец повадился воровать еду у вахтовиков на Ямале (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Жириновский Владимир

Жириновский обрушился с критикой на телезвезду Малахова: его влияние на умы можно «приравнять к преступлению»

Футбольный болельщик получил 15 суток ареста: вылил пиво на Жириновского

Пенсионная реформа от Жириновского: сколько лет отработал – столько тысяч рублей пенсия

Журналист заявил о гомосексуальных домогательствах Жириновского

Жириновский недоволен итогами выборов: было, как при царе и коммунистах

Стакан воды и нецензурщина: Собчак поскандалила с Жириновским в прямом эфире (ВИДЕО)

Володин: в Госдуме мельдония нет

Зюганов стал «серо-зеленым»: Грудинину грозит отстранение от президентской гонки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума, Жириновский Владимир,

Новости партнеров