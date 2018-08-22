Обиженный поэт вызвал Жириновского на дуэль

Зампреда Госдумы, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского вызвали на дуэль. Вызов сделал поэт из Смоленской области Вячеслав Иванов, которого задело высказывание политика, в отношении его творчества. В ходе общественно-политических слушаний в Госдуме по вопросу пенсионной реформы Жириновский пожелал автору стихотворения про пенсии «закончить, как Пушкин».

21 августа на слушаниях в Госдуме лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прочитал стихотворение однопартийца Вячеслава Иванова:

«Послушай, если сам не шаришь,

Какие люди нам нужны:

Умри до пенсии, товарищ!

Спаси бюджет своей страны!

Паши, как вол, пока не сдохнешь,

Плати налоги и кредит.

Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?

Стонать Россия не велит!

Согнись под грузом неотложных

И для державы важных дел.

Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,

Чтоб стать обузой не успел?

Умри, товарищ, не скучая,

На стройке или в борозде!

Запомни: отдых развращает!

А смерть достойная – в труде!»

После прочтения стихотворения Жириновский назвал его «вредным» и пожелал автору «закончить, как Пушкин». Поэт написал открытое письмо, передает «Дождь». В частности, в письме указано, что лидер ЛДПР «давно никого уже не удивляет своим поведением», а пожелать кому-то смерти для него – «раз плюнуть». «Не буду тянуть. Владимир Вольфович, я вызываю вас на дуэль! Готовы ли вы держать ответ за сказанное или будете прятаться за плечи своих функционеров? Учитывая ваш статус, а также законодательный запрет на оружие, я, действуя в рамках права и общественной морали, вызываю вас на дуэль словесную! Выбирайте время и место», – написал Иванов.

Поэт также указал, что стихотворение сатирическое и посвящено «вреду повышения пенсионного возраста».

Москва, Иван Гридин

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