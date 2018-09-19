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Среда, 19 сентября 2018, 18:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Истребитель Миг-31 упал под Нижним Новгородом

Фото: mil.ru

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель-перехватчик Миг-31. Обошлось без жертв, оба летчика успешно катапультировались. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Пилоты – инструктор и курсант – катапультировались, после чего связались с аэродромом и впоследствии были эвакуированы поисково-спасательной службой. Подчеркивается, что их жизни ничего не угрожает.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны. По предварительной версии, самолет разбился из-за технической неисправности.

Информагенства уточняют, что Миг-31 упал неподалеку от населенного пункта Кулебаки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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