Истребитель Миг-31 упал под Нижним Новгородом

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель-перехватчик Миг-31. Обошлось без жертв, оба летчика успешно катапультировались. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Пилоты – инструктор и курсант – катапультировались, после чего связались с аэродромом и впоследствии были эвакуированы поисково-спасательной службой. Подчеркивается, что их жизни ничего не угрожает.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны. По предварительной версии, самолет разбился из-за технической неисправности.

Информагенства уточняют, что Миг-31 упал неподалеку от населенного пункта Кулебаки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

Москва не допустит честных выборов в ДНР. / Под Тюменью обочечника вынесло на встречку под грузовик. / Под Читой рухнул мотодельтоплан, есть погибшие. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»