Ингуши протестуют. В города стягивают подразделения Росгвардии

В ряде районов Ингушетии, где проходят акции протеста против передачи земель Чечне, отключили интернет. Так, по данным «Дождя», «интернет в регионе работает плохо, а в Магасе и Назрани его вообще нет». Об отключении интернета заявил и председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов.

Как отмечает «Кавказский узел», протесты против предполагаемой передачи земли Чечне начались в Ингушетии 25 сентября. Сегодня, 26 сентября, в Сунже митинговать вышли около 50 человек. По данным «Дождя», несколько десятков человек вышли на митинг и в Магасе. В город введены дополнительные подразделения силовиков, въезд в Магас перекрыт бетонными блоками.

МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных акций. Предостережение опубликовано на сайте ведомства. «Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», – подчеркнули в министерстве.

«Кавказский узел» сообщает, что в Магас была введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в городе усилены полицейские посты и выставлены дополнительные наряды.

«Речь, скорее всего, идет не о населенных пунктах, а о землях, которые находятся в приграничной зоне, в частности, лесном массиве. В общей сложности Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров», – сказал источник. Эта информация, а также отставка главы Сунженского района Иссы Хашагульгова вызвали недовольство местных жителей.

Официальную позицию властей республики по вопросу передачи земель Чечне обозначил председатель правительства региона Зялимхан Евлоев. «Убежден, скорейшая делимитация границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами», – приводит его слова газета «Ингушетия».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 26.09.18

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