Ингуши потребовали отставки правительства из-за договора о границе с Чечней

В столице Ингушетии – Магасе, – где больше суток продолжается митинг против разграничения земель с соседней Чечней, протестующие граждане начали сбор подписей за отставку правительства Ингушетии. По данным «Медузы», протестующие выдвигали и другие требования: открытое голосование парламента в присутствии представителей общественности и духовенства и отставка Юнус-Бека Евкурова. Участники акции не конфликтуют с полицией и сами убирают с площади мусор.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в религиозных кругах республики. Один из лидеров протестов призвал собравшихся на площади в центре Магаса не проявлять агрессию, вести себя спокойно, так как диалог с представителями правоохранительных органов состоялся.

Сегодня же стало известно, что несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании за утверждение границы между Ингушетией и Чечней, потребовав нового обсуждения этого вопроса, передает «Кавказский узел». Власти Ингушетии сообщили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал закон об установлении административной границы.

По данным источников, народные избранники рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали «за», 15 – «против», еще четверо испортили бюллетени.

«Просим вас провести повторное внеочередное заседание Народного собрания Республики Ингушетия и поставить на повестку дня следующие вопросы: 1. Об аннулировании итогов голосования в связи с фальсификацией бюллетеней. 2. Об отмене постановления Народного собрания Республики Ингушетия. 3. О проведении открытого голосования по рассмотрению закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». 4. О рассмотрении проекта закона «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой»», – говорится в документе.

Под заявлением, согласно копии, приведенной в telegram-канале, поставили подписи 8 депутатов, еще один выразил согласие с этим требованиями в видеообращении.

Как писал «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который, как изначально сообщалось, утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.

Решение было принято несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 05.10.18

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