Что там происходит? В Госдуме заинтересовались акциями протеста в Ингушетии

Россиян не интересует ситуация на Украине, в Сирии и Венесуэле – жители страны хотят знать о том, что происходит в Ингушетии, где возобновились акции протеста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, выступая сегодня в рамках «парламентской десятиминутки».

Он сообщил, что во время региональной недели побывал в городах Ростовской области – в частности, в Сальске. «Народу было много, обращений тоже много. Но никто из них – абсолютно никто – не спросил у меня как там ситуация на Украине, какие перспективы наших действий в Сирии или как мы будем оказывать помощь Венесуэле, – заявил депутат. – Не было таких вопросов. Был, правда, один вопрос о том, как протестующие разогнали ОМОН в Ингушетии, но я не смог на него ответить. Потому что наши СМИ это не показывают, а зарубежные показывают. Хотелось бы очевидцев услышать и рассказать людям, что там происходило на самом деле, и почему».

В Ингушетии в конце марта возобновились протесты, начало которым было положено в октябре прошлого года. Как тогда сообщал «Новый День», жители республики требовали признать недействительным соглашение с Чечней о границе между республиками, и отправить в отставку продавившего это соглашение главу Ингушетии Юнус Бека Евкурова. Несколько суток протестующие отказывались расходиться с площади в Магасе, однако в итоге митинг был прекращен.

Протесты возобновились 26 марта. Поводом для этого стали поправки в закон о референдумах в Ингушетии, которые фактически ликвидируют возможность проведения плебисцита по вопросу об изменении границ республики. По информации жителей Ингушетии, которую они публиковали в соцсетях, новый митинг в Магасе собрал до 30 тысяч человек. Акция протеста была санкционирована до 18 часов 26 марта, но вечером участники отказались расходиться.

Рано утром 27 марта сотрудники Росгвардии предприняли попытку разогнать протестующих. По информации издания «Регионы Онлайн», участники протеста оказали сопротивление – в сотрудников правоохранительных органов полетели стулья и пластиковые бутылки, соответствующие видеоролики попали в Сеть.

Между росгвардейцами и митингующими, в числе которых были старики и женщины, встали сотрудники ППС местного батальона. В результате удалось не допустить крупного столкновения. Днем участники митинга согласились разойтись с тем, чтобы продолжить его через пять дней. Батальон ППС через несколько часов после этого был расформирован, часть сотрудников уволена, пишет издание. Эту информацию подтверждают в соцсетях жители Ингушетии.

1 апреля, как сообщал «Новый День», глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава ушел в отставку. Власти республики назвали инцидент в Магасе «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа», местные следователи возбудили уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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