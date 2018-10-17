Конфликты на Кавказе будут нарастать: Кремлю аукнется усиление Кадырова

Полномочный представитель президента РФ Александр Матовников открыл «ящик Пандоры» взаимных территориальных претензий национальных республик на Кавказе и заложил мину замедленного действия под безопасность страны своими собственными руками. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал юрист бюро «Булгучев,Чемурзиев и партнеры» Барах Чемурзиев, комментируя последствия соглашения глав Ингушетии и Чечни о новых границах, вызвавшее массовый протест в Магасе.

По его оценке, такая политика, которая напоминает действия завоевателей Америки по отношению к индейцам, и искусственное возвышение чеченского лидера Рамзана Кадырова может привести к крайне негативным последствиям для России.

Чемурзиев отметил, что ему было очень интересно участвовать и наблюдать за ходом переговоров между чиновниками федерального уровня и делегатами от митинга ингушского народа: примерно так же вели переговоры российские генералы с горцами в 19-м веке и советские военачальники в 20-м веке.

«Язык ультиматума, убежденность в своей правоте и демонстрация силы. Были жалкие попытки развести нас на мякине, примерно так же, как развели индейцев, живших на острове, на котором сейчас расположен г. Нью-Йорк, когда им вместо земли предложили стеклянные бусы и зеркальце. Жаль, что у нас не было видеокамеры, чтобы вести запись», – отметил Чемурзиев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, «с первых минут диалога стало ясно, что вопрос с нами решен» – отмены, или даже приостановки действия Соглашения не будет.

«На вполне конкретные вопросы членов делегации – отвечали грубостью и взаимными упреками. Пренебрежение, снисходительное отношение победителей по отношению к побежденным. Чиновники, победившие собственный народ. Квинтэссенцией нашей беседы стала фраза Попреда: «Какой народ – такие и бояре». Ее можно использовать в качестве эпиграфа. Она кратко и емко отражает личное мнение Попреда об ингушском народе. Землю у Ингушетии отжали, ссылаясь на одну единственную карту за 1934 год, в которой, действительно, этот участок относился к Чеченской Автономной области», – раскрал подробности переговоров Чемурзиев.

По его оценке, таким образом создан прецедент для нового передела территорий на Северном Кавказе – причем руками самих федеральных чиновников.

«Федеральные чиновники, которые обязаны в силу своих служебных обязанностей следить за балансом сил в регионе, которые обязаны регулировать систему сдержек и противовесов, сами же разрушают устоявшийся мир на Кавказе. Искусственно усиливая одну республику, за счет ослабления позиций других республик, чиновники создают одного сильного игрока на этом поле, в лице Рамзана Кадырова. Они решают свои сиюминутные задачи. Им так будет комфортнее и проще управлять регионом, переложив львиную долю своей работы на руководителя Чеченской республики, а они смогут почаще выезжать к своим семьям в Москву. Ну, а в взамен надо его благодарить. Как благодарили при царях верных вассалов – новыми землями и крепостными», – подчеркнул юрист.

Как считает Чемурзиев, такая очень примитивная схема в перспективе обязательно создаст серьезные проблемы для самой федеральной власти. «Республика, которая будет доминировать над всеми остальными республиками на Северном Кавказе, обязательно рано, или поздно, заявит о своих особых, исключительных правах. Отъем 9% территории Ингушетии, произошедший при прямом предательстве Главы Ингушетии Евкурова Ю.Б., с помощью силы, которую продемонстрировал Рамзан Кадыров и Полпред Матовников А.А., который показывает свою слабость, с одной стороны и откровенное лоббирование интересов одного игрока, с другой стороны, это только начало далеко идущей стратегии территориальных притязаний руководства Чеченской республики к своим соседям. У меня нет и тени сомнения, что это не последняя территориальная потеря Ингушетии», – прогнозирует он.

Юрист полагает, что теперь и ингуши имеют моральное и юридическое право требовать Пригородный район у РСО-Алания, ссылаясь на карты 1934 года и карту 1944 года, а также требовать часть Наурского и Шелковского района у Чеченской республики, ссылаясь на карты 1957 и 1991 года. «Казаки имеют право требовать Моздокский район у РСО-Алания, ссылаясь на карты 1944 года, Наурский и Шелковской районы требовать у Чеченской Республики, ссылаясь на карту 1957 года, Кизлярский район требовать у Республики Дагестан, ссылаясь на карту 1957 года, Кабардино-Балкария, имеет право требовать земли Курпского района у РСО-Алания, ссылаясь на карту 1944 года. А почему нет? У нас по Конституции РФ, все субъекты имеют равные права. И если Чеченская Республика, ссылаясь на карту 1934 года, может отжать в свою пользу территорию соседнего региона, чем другие республики хуже?», – пишет он.

«Поздравляю господина Матовникова Александра Анатольевича. Он войдет в историю, как руководитель, заложивший мину замедленного действия под основы безопасности России на Северном Кавказе», – заключил Чемурзиев.

Как сообщал «Новый День», вызвавший резонанс документ о новых границах Ингушетии и Чечни был подписан 26 сентября главами двух республик, а полпред Матовников поприветствовал это соглашение, которое затем вызвало массовый протест в Магасе. Накануне в Пятигорске прошла встреча ингушской делегации с представителями администрации президента РФ. Судя по словам участников переговоров, в Кремле признали, что Соглашение о новых границах было подготовлено с нарушениями, но при этом подчеркнули, что не намерены давать ему «задний ход». В полпредстве Северо-Кавказского федерального округа посоветовали противникам договора обратиться в суд. При этом ранее Конституционный суд Ингушетии назвал ратификацию в местном парламенте незаконной, указав, что вопросы такого уровня решаются на референдуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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