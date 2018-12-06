Конституционный суд признал законной границу между Ингушетией и Чечней

Конституционный суд РФ признал законным установление границы между Ингушетией и Чечней. Соответствующее постановление КС под председательством Валерия Зорькина огласил сегодня во время открытого заседания.

Как сказано в постановлении суда, граница между субъектами РФ не была утверждена ранее, поэтому в данном случае речь идет «не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы».

«Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ между субъектами РФ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой», – говорится в документе.

КС РФ отказался признавать неконституционность закона «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой», поскольку отступления от процедурных требований были связаны с оформлением результатов голосования, «что не дает оснований для вывода о неконституционности Закона».

Запрос в КС РФ направил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после того, как Конституционный суд республики признал соглашение незаконным и указал, что такие вопросы должны быть решены на референдуме.

Напомним, договор о границе между Ингушетией и Чечней, который был подписан главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября, спровоцировал массовые акции протеста в Ингушетии. В Магасе две недели шел круглосуточный митинг.

Позже в Пятигорске прошла встреча ингушской делегации протестующих с представителями администрации президента РФ. Судя по словам участников переговоров, в Кремле признали, что Соглашение о новых границах было подготовлено с нарушениями, но при этом подчеркнули, что не намерены давать ему «задний ход». В полпредстве посоветовали противникам договора обратиться в суд. При этом Конституционный суд Ингушетии изначально заявлял, что это соглашение незаконно и для решения подобного рода вопросов требуется проводить референдум. Позже, 30 октября, республиканский КС подтвердил эту позицию.

Санкт-Петербург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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