Конституционный суд Ингушетии принял жалобу на соглашение о границе с Чечней

Конституционный Суд Ингушетии принял к рассмотрению запрос депутатов и жалобу относительно законности соглашения о новых границах с Чечней, которое было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении суда.

Предполагается, что рассмотрение дела пройдет в 15:00 25 октября.

Ранее Конституционный суд республики заявлял, что упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, а также другие вопросы административно-территориального устройства Ингушетии решаются в соответствии с законами и с учетом мнения населения соответствующей территории. КС пришел к выводу, что соглашение о границах Чечни и Ингушетии может быть утверждено только по результатам референдума.

Как сообщал «Новый День», вызвавший резонанс документ о новых границах Ингушетии и Чечни был подписан 26 сентября главами двух республик, а полпред Александр Матовников поприветствовал это соглашение, которое затем вызвало массовый протест в Магасе. На этой неделе в Пятигорске прошла встреча ингушской делегации с представителями администрации президента РФ. Судя по словам участников переговоров, в Кремле признали, что Соглашение о новых границах было подготовлено с нарушениями, но при этом подчеркнули, что не намерены давать ему «задний ход». В полпредстве Северо-Кавказского федерального округа посоветовали противникам договора обратиться в суд.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 18.10.18

В Тюменской области могут уничтожить татарские деревни ради платной охоты. Жители готовят митинг. / Накопительные пенсии заморозят еще раз. Госдума поддержала идею правительства. / Путин ответил анекдотом на вопрос об отношениях в США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»